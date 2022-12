Arrivano buone notizie per Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, dall'allenamento andato in scena questa mattina all'SSCN Konami Training Center, in vista dell'amichevole contro il Lille di domani: Amir Rrahmani, infatti, ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Personalizzato in campo, invece, per Salvatore Sirigu, mentre Diego Demme ha lavorato in palestra. Piotr Zielinski, infine, è rientrato dopo gli impegni con la Nazionale al Mondiale.