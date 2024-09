Il Monza ospita l'Inter e Alessandro Nesta studia la formazione, con qualche dubbio che il tecnico scioglierà solo nelle prossime ore. In difesa giocherà uno tra Caldirola e Carboni in difesa, mentre Caprari e Mota Carvalho si giocano un posto trequarti al fianco di Maldini e alle spalle di Djuric. In mediana sarà invece Bondo ad affiancare Pessina, mentre l'ex Gagliardini non sarà della partita.