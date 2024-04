E' cominciato con una attivazione muscolare in palestra l'allenamento del Milan a due giorni dal derby di Milano contro l'Inter. La squadra rossonera, in seguito, si è spostata in campo per terminare la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici, per poi proseguire con delle esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso palla e una fase tattica. Infine, Stefano Pioli ha diretto la consueta partitella su campo ridotto.