Dopo la bruciante eliminazione dalla Coppa Italia incassata ieri sera per mano del Torino, il Milan, che ieri sera a fine gara è tornato a Milanello per un mini ritiro, è tornato ad allenarsi immediatamente in vista della sifda del weekend contro il Lecce e con un leggero sguardo anche verso la finale di Supercoppa di mercoledì prossimo contro l'Inter. In casa rossonera, al netto di un umore non del tutto idilliaco dopo il brutto risultato contro i granata, arriva anche qualche buona nuova: si sono rivisti in gruppo infatti Simon Kjaer e Divock Origi come si apprende da Milan News.