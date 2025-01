Matteo Gabbia non è stato sostituito per scelta tecnica all'intervallo di Dinamo Zagabria-Milan, la gara in cui si sono infranti i sogni dei rossoneri di accedere direttamente agli ottavi di finale di Champions League. Stando a quanto riportato da MilanNews.it, il difensore italiano non ha disputato il secondo tempo del Maksimir per una contusione al polpaccio, un infortunio da valutare a tre giorni dal derby di Milano. In difesa, Sergio Conceicao dovrà anche capire le condizioni di Malick Thiaw, che anche martedì aveva lavorato a parte.