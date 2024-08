Solo Kaba indisponibile per Gotti in vista della trasferta di domani a Milano. Il Lecce deve rialzarsi dopo il rovescio 0-4 con l'Atalanta e non sarà facile considerando che dinanzi ci saranno i campioni d'Italia.Il tecnico giallorosso medita il rilancio di Banda al posto di Morente nel consolidato 4-2-3-1. Dorgu ancora alto a sinistra con Krstovic unica punta.

PROBABILE LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Banda, Marchwinski, Dorgu; Krstovic.