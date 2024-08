Dopo il pesante ko interno con l'Atalanta arriva l'esame Inter per il Lecce, atteso questa sera a San Siro. Il tecnico Gotti - assicura il Corriere dello Sport - esclude questa sera grossi cambiamenti in formazione, a partire dalla difesa: l'unica novità potrebbe essere l'inserimento di Banda dal 1' e il cambio tra Coulibaly e Pierret in mediana. Appare invece scontata la conferma di Rafia nel tridente alle spalle di Krstovic.