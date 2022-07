Doppia seduta di allenamento ieri per il Lecce di mister Baroni all'Acaya Golf Resort & SPA. Il tecnico giallorosso ha potuto contare su tutti i giocatori.

Domani e dopodomani mattina sono in programma altre sedute all'Acaya, prima della partenza per Parma in programma venerdì mattina, giorno in cui è in programma la gara amichevole con la squadra emiliana alle ore 20.30.