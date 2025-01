Il Lecce continua la preparazione per il match contro l'Inter, in programma domenica alle ore 18 al Via del Mare. I giallorossi si sono allenati questa mattina con una seduta di allenamento svolta proprio nello stadio che ospiterà la sfida contro i nerazzurri: assente l'infortunato Marchwiński, mentre hanno proseguito con il lavoro personalizzato Banda, Berisha e Gaspar. Ancora terapie per Rafia. Domani mattina è in programma la seduta rifinitura, a porte chiuse, sempre al Via del Mare.