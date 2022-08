Scatta l'allarme in casa Lazio a poche ore dal fischio d'inizio della gara contro l'Inter: Manuel Lazzari ha la febbre e rischia seriamente di dare forfait, secondo quanto riferiscono i colleghi de Il Messaggero. Per questo motivo, Maurizio Sarri tiene calda l'ipotesi Elseid Hysaj, il quale era sceso in campo contro i nerazzurri nel successo dell'Olimpico della scorsa stagione. L’albanese era già titolare sul terreno nelle ultime prove tattiche di questa mattina a Formello, che confermano Zaccagni, Immobile e Pedro nel tridente. Sarebbe Felipe Anderson l’escluso eccellente oltre al solito Luis Alberto, alla terza panchina di fila.