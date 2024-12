Sarà una Lazio al gran completo quella che stasera ospiterà l'Inter all'Olimpico. Come conferma anche la Gazzetta dello Sport, infatti, Baroni recupera tutti gli infortunati: unico assente lo squalificato Castellanos. Ci saranno pure Romgnoli (in ballottaggio con Patric) e l'ex Vecino (dalla panchina).

La sorpresa riguarda l'attacco: Pedro è in vantaggio su Dia per far coppia con Noslin. Una mossa che - secondo la rosea - va letta in una doppia direzione: da un lato sfruttare il grande momento di forma dello spagnolo (confermato dalla prova di Amsterdam), dall’altro replicare il tandem Pedro-Noslin che ha schiantato il Napoli in Coppa Italia, con tripletta dell’olandese.