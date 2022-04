Tre nodi da sciogliere per Allegri in vista del match con l'Inter. I recuperi di Alex Sandro e Zakaria offrono al tecnico bianconero alternative valide a Danilo e Arthur, appena rientrati dal Sud America e quindi non al meglio della forma. In attacco, invece, Morata e Dybala si giocano una maglia per affiancare Vlahovic. In difesa sarà Chiellini a far coppia con De Ligt.

PROBABILE JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Rabiot; Vlahovic, Morata.