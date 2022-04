A parte i lungodegenti Chiesa, Kaio Jorge e McKennie, che hanno terminato anticipatamente la stagione, e lo squalificato Pellegrini, saranno tutti a disposizione di Allegri in vista del match delicato con l'Inter in programma domenica sera a Torino. Recuperati, infatti, sia Alex Sandro che Zakaria. Secondo quanto riferito da SkySport, l'idea del tecnico bianconero sarebbe quella di lasciare inizialmente in panchina Dybala, preferendo il tandem Morata-Vlahovic. Occhio alla sorpresa 3-5-2 per mettersi a specchio con Inzaghi.

PROBABILE JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata.