Archiviata la delusione europea di martedì, quando è arrivata la sconfitta in Champions League per mano dello Stoccarda, da oggi la Juve ha cominciato a rivolgere tutta la sua concentrazione verso il derby d'Italia contro l'Inter di domenica sera. Al Training Center, la squadra bianconera è tornata a lavorare agli ordini di Thiago Motta con un focus sul possesso palla e sulle esercitazioni tecniche e tattiche. Per domani l'appuntamento è nuovamente fissato al mattino.