Il giorno successivo alla sgambata a ranghi misti con i giovani dell’Under 23 e della Primavera, i giocatori della Juventus questa mattina si sono ritrovati alla Continassa per dedicarsi a esercizi di forza in palestra prima del 'rompete le righe' di Massiliano Allegri. Il ritrovo, dopo la domenica di riposo, è stato fissato già per lunedì prossimo, quando comincerà la settimana di preparazione verso il match con l'Inter, per il quale con ogni probabilità torneranno regolarmente tra i convocati gli acciaccati Dusan Vlahovic, Alex Sandro e Denis Zakaria.