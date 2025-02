Oggi il Genoa arriva a Milano per sfidare l'Inter e lo farà senza gli infortunati Badelj e Thorsby, a cui si è aggiunto l’attaccante portoghese Vitinha. Tre assenze che, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbero portare Vieira ad utilizzare un modulo simile a quello usato nell'ultima uscita col Venezia, con Masini e Frendrup davanti alla difesa e Messias alle spalle di Pinamonti, sulla linea dei trequartisti.

"Ma resta in piedi anche l’opzione di Caleb Ekuban – decisivo il suo ingresso in campo nel posticipo contro Di Francesco -, con l’ipotesi Maxwel Cornet titolare come esterno, dopo il primo gol in Italia del franco ivoriano nell’ultima gara del Grifone", ipotizza la rosea.