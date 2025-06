In attesa di capire chi sarà il prossimo ct della Nazionale italiana che succederà a Luciano Spalletti, Jorginho non ha nascosto di coltivare dentro di sé l'ambizione di una nuova chiamata in azzurro: "Certo che penso a tornare, la Nazionale è un grande privilegio. E quando chiama si risponde sempre", ha detto il centrocampista a Tuttomercatoweb.com.

E il fatto di aver lasciato l'Europa per sposare la causa del Flamengo. in Brasile, non sarà un ostacolo, puntualizza l'ex Arsenal e Napoli: "Sono in un grande club che ha grande visibilità. Io devo farei il mio lavoro come ho sempre fatto. Il resto è una conseguenza. E ovviamente sarei felice di tornare in azzurro. Se andremo al Mondiale? Quando abbiamo iniziato il cammino per l'Europeo ci credevate che avremmo potuto vincerlo? E invece è successo. Bisogna crederci. L'Italia merita di stare in alto".