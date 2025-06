Zero minuti con l'Argentina: Scaloni ha risparmiato ulteriori fatiche a un Lautaro già abbastanza carico dopo una stagione estenuante, finita peraltro con nessun trofeo in maglia Inter. Il capitano si aggregherà al resto dei compagni probabilmente già domani in California per affrontare il Mondiale per Club, ultima fatica prima delle meritate vacanze.

Il Toro, nell’ultimo mese abbondante, ha disputato soltanto 90 minuti, quelli della finale di Champions, dopo essersi fermato ai box per i giorni seguenti la semifinale di ritorno contro il Barcellona. "Addosso a Lautaro è rimasta tutta la voglia di scrollarsi di dosso l’incubo di Monaco, con l’obiettivo di voltare pagina per ripartire e dare subito la caccia a un nuovo trofeo - si legge sul Corsport -. Tra l’altro proprio un anno fa, di questi tempi, il Toro stava per cominciare un’altra avventura negli Stati Uniti, dando la caccia a quella Coppa America poi vinta a Miami da assoluto protagonista e soprattutto da capocannoniere".