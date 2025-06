Michał Probierz si è dimesso dall'incarico di commissario tecnico della Polonia. "Sono giunto alla conclusione che, nella situazione attuale, la decisione migliore per il bene della nazionale è quella di dimettermi dall'incarico di allenatore. Svolgere questa funzione ha rappresentato la realizzazione dei miei sogni professionali e il più grande onore della mia vita", afferma Probierz nella nota diffusa dalla Federcalcio polacca.

"Vorrei ringraziare - si legge ancora - tutti i miei colleghi, i dipendenti della Federcalcio polacca. Ho sempre potuto contare su di voi. Grazie per la fiducia accordata, al presidente e al consiglio di amministrazione della Federcalcio polacca. Naturalmente, vorrei ringraziare tutti i calciatori che ho avuto il piacere di incontrare in questo percorso. Incrocio le dita per tutti voi, perché la nazionale è il nostro bene comune. Vorrei anche ringraziare i nostri meravigliosi tifosi. Siete con noi nel bene e nel male. Ovunque la nazionale abbia giocato, il vostro sostegno è stato ascoltato".

Nei giorni scorsi Probierz era finito nell'occhio del ciclone per lo screzio con Lewandowski dopo aver deciso di consegnare la fascia di capitano all'interista Zielinski. Il centravanti della nazionale polacca aveva deciso di non giocare più con la propria rappresentativa finché ci sarebbe stato il ct, ora dimessosi.