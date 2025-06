Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, era presente oggi a Coverciano in occasione dell'evento 'B to Be' che chiude la stagione della Serie B Femminile (qui le dichiarazioni dal palco). A margine, il numero uno della FIGC ha risposto anche alle domande di TuttoMercatoWeb.com in merito alle ultime ore frenetiche riguardanti la scelta del nuovo Commissario tecnico che sarà chiamato a prendere il posto di Luciano Spalletti.

Come detto, oltre a quello di Roberto Mancini, i nomi accostati con maggiore insistenza alla panchina azzurra sono quelli di Gattuso e De Rossi. E proprio in merito ad un possibile incontro con Gattuso nelle prossime ore, lo stesso Gravina ha puntualizzato ai microfoni di TMW: "Oggi non c'è nessun incontro, lo dico con la massima chiarezza. Noi abbiamo preso del tempo per riflettere non su un nome, qui non è un problema di nome. Qui dobbiamo lavorare per mettere insieme a questo punto - visto che abbiamo il tempo a disposizione - un progetto che dobbiamo poi calare nella realtà, e capire se si può portare avanti".