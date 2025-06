Gravina si è preso più tempo per decidere il nuovo c.t. azzurro dopo l'esonero di Spalletti. E il casting è davvero ampio: si va dagli eroi del 2006 a nomi più collaudati.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la candidatura forte resta quella di Gattuso, in vantaggio su Cannavaro e De Rossi. Con lui potrebbe arrivare Bonucci, oggi nello staff dell'Under-20 di Corradi, mentre nell'Under-21, come collaboratore, potrebbe essere scelto Barzagli, in modo da creare un gruppo di lavoro con persone che si conoscono alla perfezione, migliorando la comunicazione.

Ma occhio al profilo del c.t. esperto. La Gazzetta fa il nome, ad esempio, di Tedesco, già allenatore del Belgio. Non solo: tra i candidati anche Benitez, fermo da marzo 2024, quando è stato esonerato dal Celta Vigo, Mancini, che proprio in queste ore ha espresso la volontà di tornare sulla panchina azzurra, e la suggestione Mourinho, poco probabile al fixing di ieri, ma con qualche sponsor in “ambito” federale. Lo Special One è legato però un altro anno al Fenerbahçe con un contratto da 10 milioni apparentemente distante dalle cifre federali (Spalletti era sotto i due milioni).