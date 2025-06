L'Inter Under 17 si ferma ai quarti di finale nella propria corsa scudetto. Alla presenza, tra gli altri, di Piero Ausilio, i nerazzurri guidati da Samir Handanovic hanno pareggiato in casa 2-2 nella sfida di ritorno contro il Torino. Risultato che non basta a fronte del 3-2 della partita d'andata.

Inter avanti con un gran gol di Virtuani, pareggio granata di Bonacina al 33' e sorpasso all'86' con Amisano, che rende vano anche il definitivo pari all'89' di Franchi.