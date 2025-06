Dopo 12 ore di volo, l'Inter è atterrata degli Stati Uniti e da oggi inizierà a lavorare in vista dell'esordio di mercoledì prossimo contro il Monterrey, gara in programma nella notte italiana tra il 17 e 18 giugno con calcio d'inizio alle 3.

Clima teso a Los Angeles a causa delle proteste contro i blitz anti-migranti: un evento pubblicitario dei nerazzurri è stato cancellato per ragioni di sicurezza e un altro è a forte rischio, segnala la Gazzetta dello Sport. La squadra ieri si è riposata in albergo e si è adattata al nuovo fuso orario. Oggi alle 11, le 20 italiane, è previsto il primo allenamento nei campi di Ucla, mitologica università californiana, tempio dello sport Usa.

In arrivo Kolarov, nuovo vice di Chivu e già ex c.t. dell'U-21 serba: "Ho accettato un’offerta improvvisa ma per me molto significativa, l’Inter è un top club". Baccin al seguito della squadra, mentre Marotta e Ausilio raggiungeranno il gruppo nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la squadra, la rosea segnala come Dimarco, Bastoni, Barella, Frattesi, che non hanno mai riposato nel dopo Monaco, hanno comunque scelto di aggregarsi al gruppo, ma ora potranno staccare la spina per due giorni prima di riprendere ad allenarsi. Gli altri big impegnati con le nazionali, da Lautaro e Thuram a Pavard e Dumfries, sono attesi domani.