Caldissimo resta l'asse di mercato Milano-Parma. Nel mirino interista c'è Bonny, che nella passata stagione si è messo in mostra anche sotto la guida di Chivu. "A Milano il ventunenne di Auberville avrebbe l’occasione di proseguire la sua crescita, provando a scalare le gerarchie da quarta punta e imparando il mestiere dai titolarissimi Lautaro e Thuram. Come terza punta restano in piedi i discorsi con lo United per Hojlund: va trovato l’accordo sulla formula con il club inglese", assicura il Corsport.

Ma Inter e Parma non stanno parlando solo del francese: in agenda anche il profilo di Leoni, centrale nel mirino nerazzurro da diverso tempo. Se n'è discusso ieri con l'a.d. Cherubini: "La società emiliana punta a inserire nelle trattative qualche contropartita tecnica, ma allo stesso tempo i nerazzurri non vogliono perdere il controllo su alcuni dei giovani più talentuosi (come Pio Esposito) e quindi potrebbero replicare con una possibile clausola di recompra, come avvenuto due anni fa con Fabbian al Bologna".