Doppia seduta per il Genoa, avversario dell'Inter lunedì sera a San Siro. La buona notizia per il Grifone è rappresentata dal ritorno in gruppo di Johan Vasquez: il difensore si è allenato con i compagni e, nelle scorse ore, è stato raggiunto dal ct messicano per una visita di cortesia. "Sono intanto saliti a oltre 3.500 i tifosi in possesso del titolo di accesso per il terzo anello blu (ingresso dalla zona di filtraggio al park ospiti). Venerdì il piano di lavoro continua con una sessione", conclude il report del club rossoblu.