La Fiorentina scende in campo per uno degli ultimi allenamenti prima del match di sabato contro l'Inter e per Vincenzo Italiano arrivano buone notizie. Come testimoniato da alcuni scatti postati sui social dal club viola, infatti, Nico Gonzalez si è allenato regolarmente con il resto del gruppo dopo gli impegni con la nazionale. Ipotizzabile, dunque, che l'argentino possa essere a disposizione per la trasferta di San Siro.