È andato in scena questa mattina al Viola Park l'allenamento di rifinitura della Fiorentina prima della sfida di domani contro il Rapid Vienna, training durante il quale mancavano Gino Infantino e Sofyan Amrabat. Solito problema per il marocchino, mentre l'assenza dell'argentino è dovuta ad un affaticamento al flessore destro che lo mette in dubbio per la gara di Conference contro gli austriaci, come fa sapere Firenze Viola. Ci saranno da capire i tempi di recupero e la gravità del problema anche in ottica Inter, avversaria della squadra di Italiano domenica pomeriggio alle 18.30.