Il Feyenoord è partito verso Milano, dove domani sera andrà in scena di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter. La notizia più grossa arriva dalla lista dei convocati di Van Persie, dove non figura il nome di Igor Paixão: l'esterno non sarà a disposizione a causa di un infortunio alla coscia, così come Ibrahim Osman che è squalificato dopo il giallo preso nel match di andata a Rotterdam. Recuperati invece Gernot Trauner e Facundo González, mentre Givairo Read, squalificato per la gara di andata della scorsa settimana, è di nuovo arruolabile.

Di seguito la lista dei 22 convocati di Van Persie:



Timon Wellenreuther

Plamen Andreev

Ismail Ka

Thomas Beelen

Gijs Smal

Jakub Moder

Ayase Ueda

Facundo González

Hugo Bueno

Luka Ivanušec

Gernot Trauner

Julián Carranza

Jeyland Mitchell

Anis Hadj Moussa

Shiloh 't Zand

Givairo Read

Dávid Hancko

Jan Plug

Djomar Giersthove

Zépiqueno Redmond

Aymen Sliti

Thijs Kraaijeveld