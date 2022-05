Dai giornali oggi in edicola arrivano aggiornamenti di formazione sul Cagliari, avversario dell'Inter domenica all'Unipol Domus. Chi proverà a recuperare è Nandez, alle prese con un fastidio muscolare al quadricipite destro in fase di miglioramento ma che lo rende fortemente a rischio. "Agostini non vuole forzare e preferirebbe tenerlo a riposo per gettarlo nella mischia a Venezia. Ma il giocatore uruguaiano proverà a strappare la convocazione per accarezzare di persona un sogno sfumato più volte ma non ancora accantonato", aggiorna il Corriere dello Sport.