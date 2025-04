Secondo quanto riportato dalla Bild, i problemi fisici di Kim Min-jae non sarebbero ancora alle spalle. Il difensore centrale, infatti, non ha completato l'intera sessione di allenamento nella giornata di ieri proprio perché non al massimo della condizione.

Dovrebbe però partecipare oggi alla seduta coi compagni e viaggiare con la squadra verso Milano: a causa della mancanza di alternative in difesa, alla fine verrà schierato lo stesso, pur con i guai fisici che si porta dietro.