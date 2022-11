Dopo il letale turnover di Lecce, Gasperini è pronto a rilanciare i big contro l'Inter. In casa Atalanta non sarà però a disposizione De Roon (comunque convocato dall'Olanda per il Mondiale in Qatar), bloccato da un piccolo risentimento muscolare accusato a Lecce. Secondo quanto risulta a Tuttosport le scelte di formazione sono tutte da decifrare, ma è probabile il rientro tra i titolari di alcuni dei giocatori lasciati in panchina al Via del Mare: TS fa i nomi di Toloi, Demiral, Hateboer, Maehle, Koopmeiners, Lookman, con Hojlund in ballottaggio con Zapata. Possibili le conferme di Ederson e Malinovskyi.