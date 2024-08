Notizie buone e altre meno per Gasperini in vista del match di venerdì contro l'Inter. Se da un lato Cuadrado e Rui Patricio si sono già allenati in gruppo e, teoricamente, sono convocabili per il Meazza, dall'altro Lookman prosegue con il lavoro personalizzato come da lui richiesto e per il reintegro se ne riparlerà dopo la sosta.

In gruppo Toloi, mentre - come riferisce la Gazzetta - hanno lavorato a parte Sulemana (in piscina), Kolasinac e Bakker. Hien fermo per influenza. Terapie per Scalvini e Scamacca.