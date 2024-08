Primo allenamento a Zingonia per Juan Cuadrado e Rui Patricio, gli ultimi arrivati in casa Atalanta. I due giocatori - stando a quanto raccolto da TMW - oggi hanno svolto il primo allenamento con il resto del gruppo e potrebbero essere convocati per il match di venerdì sera contro l'Inter. Buone notizie da Rafael Toloi: il difensore oggi si è allenato con la squadra ed è recuperato.

Lavoro individuale in campo per Sead Kolasinac e Mitchel Bakker, mentre Ibrahim Sulemana ha svolto una seduta personalizzata in piscina. Terapie per Giorgio Scavini e Gianluca Scamacca.