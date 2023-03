Gara importante anche pensando alla convocazione in Nazionale? "Sono concentrato alla partita di domani, avrò altre opportunità per pensare alla Nazionale. Sono concentrato sulla gara contro l'Inter perché è una troppo importante".

Cosa dovete fare domani dopo la buona gara d'andata? "Dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto a Milano, dove abbiamo fatto un gran lavoro anche se il risultato non è stato positivo. Dobbiamo dare il massimo, è questa la cosa più importante. Dovremo concentrarci per essere eccellenti".

Alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di Champions League tra Porto e Inter, a fianco dell'allenatore della squadra di casa, Sérgio Conceição in conferenza stampa si è presentato anche Wenderson Galeno. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da FcInterNews.it presente con la propria inviata.

Otavio non può giocare, positivo per te?

"Non sono io che devo rispondere a questa domanda. Io devo pensare a giocare bene e cercare di essere efficace sempre".

Hai avuto problemi fisici, ti senti pronto?

"Sì, mi sento molto bene. Nell’ultima partita ho giocato poco ma sto bene, voglio tenere il mio ritmo e mi sento pronto al 100% per domani e spero che l’allenatore sia soddisfatto".

Quanto sarà diverso rispetto a San Siro considerando il pubblico?

“Lo stadio pieno con i nostri tifosi renderà sicuramente tutto diverso, per ogni giocatore il supporto dei tifosi è molto importante. Abbiamo fatto un buon lavoro e speriamo di fare bene domani”.

