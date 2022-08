Questa sera, il Parma Femminile farà il suo debutto nel massimo campionato italiano giocando il posticipo domenicale in casa dell'Inter Women di Rita Guarino. Questa la presentazione del match da parte del tecnico crociato Fabio Ulderici: "Domani dovremo affrontare una squadra molto forte, che quest’anno, sicuramente, parte con l’idea di arrivare in alto, cercando di migliorare il percorso fatto l’anno scorso. L'Inter è una squadra di qualità, allenata molto bene da coach Guarino che conosco molto bene e che stimo tantissimo. Sappiamo molto bene che si tratta di una prima giornata impegnativa, però tutte le partite lo saranno e la differenza la farà il nostro approccio e la nostra voglia di andare in campo per far bene. Già domani in campo dovremo essere protagoniste di una grande partita che sarà complicata fin dall’inizio, per cui dovremo mettere tanta attenzione. L’Inter è una squadra che parte sempre molto forte, per cui sarà importante, per noi, essere subito altrettanto determinate ed applicate. La partita dura 95 minuti: dovremo essere brave a sfruttare le situazioni che creeremo e speriamo di crearne tante, ma dovremo anche essere brave a capire che proprio perché le partite durano 95 minuti noi dovremo stare per 95′ con la testa in campo, con l’idea di fare sempre il massimo”.