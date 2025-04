L’autore del gol del 2-2 Jakub Ondrejka è stato nominato Panini Player of The Match di Parma-Inter. Dopo la consegna del premio, lo svedese si presenta ai microfoni di DAZN per commentare a caldo l’esito del match odierno:

Com’è la sensazione di aver ricevuto questo premio?

“Sono felice di avere aiutato la squadra”.

Com’è il rapporto con Chivu?

“Molto buono, sono felice perché parla anche un po’ di inglese”.