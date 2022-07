Prova generale domani sera al Dino Manuzzi di Cesena per Peter Bosz e il suo Olympique Lione, che contro l'Inter disputerà l'ultima amichevole di preparazione prima della gara contro l'Ajaccio che segnerà l'inizio dell'avventura in Ligue 1. Per questo motivo, il tecnico olandese è orientato a schierare la migliore formazione possibile contro i nerazzurri, con Alexandre Lacazette al centro dell'attacco sostenuto da Tete e Karl Toko-Ekambi con l'ex milanista Lucas Paquetà a centrocampo.