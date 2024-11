Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato a DAZN dopo il pari di San Siro: "Stiamo facendo questo lavoro da tanto tempo, un pareggio è meglio di una sconfitta. Continuiamo così, ci sono tante partite davanti a noi. L'atteggiamento deve essere quello giusto per affrontare queste partite. Per noi è stato difficile abbiamo giocato contro attaccanti tosti. E' stato duro anche per noi. Io l'MVP? Con Simeone e tutti gli altri scherziamo. Cerchiamo di fare il meglio".