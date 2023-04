Conferenza stampa della vigilia del match di San Siro contro l'Inter per il tecnico del Monza Raffaele Palladino, che dalla sala stampa del Centro Sportivo Luigi Berlusconi presenta così la gara di domani sera: "L'Inter è sempre una squadra temibile. Hanno speso tanto in questo periodo ma possono contare su una rosa molto ampia. Vincere in Champions League ti da tanti stimoli e saranno belli carichi. Ci aspettiamo un Inter molto agguerrita. Noi ci ritroviamo spesso a rimontare le partite, è nel nostro DNA. Siamo consapevoli di affrontare una grande squadra in uno stadio importante. E mi piacerebbe che proprio al Meazza riuscissimo a consolidare la salvezza. Pensando alla gara d'andata nel primo tempo eravamo bassi e non ci avevano fatto giocare. Nella prossima sfida invece dobbiamo essere bravi a trovare il giusto equilibrio, ce la possiamo giocare con tutti. Sento che i ragazzi vogliono fare bene".