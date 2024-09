Matteo Gabbia, decisivo con l'incornata nel finale del derby, si sofferma davanti alle telecamere di SportMediaset per analizzare la vittoria sull'Inter: "Sono molto contento, è stata una gara difficile contro un avversario fortissimo ma l'abbiamo affrontata nel migliore dei modi. Siamo felicissimi, nello spogliatoio c'è un'aria positiva. Sono contento per la squadra. Il gol è un sogno che si realizza, sono un tifoso fin da piccolo: guardavo queste partite da bambino alla tv, sono felice di aver aiutato la squadra in un momento difficile. Spero possa darci un bello slancio per il futuro".

Fonseca ha parlato di compattezza. È una vittoria anche per lui?

"Assolutamente sì, il mister è sempre una figura particolare perché quando si perde la colpa va sempre a lui e quando si vince si vince tutti insieme, ma è sbagliato. È una vittoria anche sua, della squadra, di tutti. Ce la godiamo e pensiamo alla prossima, vale comunque 3 punti".

Cosa è scattato in voi?

"Quando veniamo qua a parlare diciamo la verità. Abbiamo detto che non eravamo contenti e che volevamo fare di più e questa sera (ieri, ndr) ci siamo riusciti".

Pensi alla Nazionale?

"Anche quello è un obiettivo che ogni giocatore ha. Penso a fare le cose in maniera tranquilla, lavorando. Se un giorno dovesse arrivare sarei felice, ma oggi la mia priorità è il Milan. Il nostro obiettivo è cercare di fare il meglio in ogni partita e quindi vincere. La cosa più importante è dare il 100% per avere più possibilità di portare a casa i tre punti".