"È stata una partita importante. Primo perché è il derby e il Milan non vinceva da tanto, ma anche per il nostro momento. Oggi abbiamo giocato con coraggio, abbiamo meritato di vincere: non ricordo una squadra che crea tanti problemi all'Inter come abbiamo fatto noi oggi". Comincia con queste parole l'analisi di Paulo Fonseca davanti alle telecamere di DAZN per commentare la vittoria nel derby appena concluso.

Da dove è nata l'idea di giocare in questo modo?

"Non abbaimo cambiato, abbiamo giocato con la stessa struttura ma creando una cosa diversa. Ho cambiato i giocatori, ma Morata ha fatto lo stesso ruolo di Reijnders contro il Liverpool. Noi non abbiamo cambiato".

La posizione di Morata ha creato difficoltà.

"Morata ha fatto lo stesso ruolo di Reijnders nelle altre partite, ma sono giocatori diversi perché lui va più facilmente avanti. La struttura è stata la stessa, è stato importante essere vicino a Abraham, ma non abbiamo cambiato".

Contento che ora non si parlerà del suo futuro per almeno una settimana?

"Per me è lo stesso. Io non sento e non vedo niente. Sarà una settimana con più fiducia, ma la cosa è importante è vedere i giocatori credere nelle nostre idee. Abbiamo da migliorare, oggi è stata una vittoria soprattutto dei giocatori".

Le pastel de nata potrebbe offrirle anche a noi.

"Te li farò arrivare (ride, ndr)".