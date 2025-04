Dopo il trionfo in Supercoppa italiana, arriva il secondo pari di fila in un derby di Milano per Sergio Conceiçao, che prende così l'1-1 subito in rimonta dal Milan contro l'Inter, nella semifinale d'andata di Coppa Italia: "Abbiamo sbagliato qualcosina, ma in generale è stata una gara equilibrata. L'atteggiamento è stato positivo contro una squadra che si conosce da tempo".

Come vede il ritorno?

"È importante per entrambe le squadre, in questo momento siamo 1-1 e mancano 90' e qualcosa. Oggi è stata equilibrata, c'è il rammarico di non aver fatto il 2-0. Ma il calcio è così, c'è anche la qualità dell'avversario. Vogliamo vincere il ritorno, per arrivare in finale a Roma: è un nostro obiettivo".

Dopo l'1-0 la squadra ha avuto meno coraggio?

"C'è sempre da lavorare, noi allenatori vogliamo che tutto sia sempre perfetto. Gli alti e bassi sono normali in una partita, era normale che l'Inter alzasse il ritmo dopo l'1-0".

Non si è vista la differenza di classifica neanche oggi.

"L'impressione è questa".