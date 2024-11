Dopo il ko di ieri contro l'Hoffenheim, il difensore del Lipsia, Willi Orban ha parlato ai canali ufficiali del club per commentare il brutto ennesimo risultato che dà il via ad un pre-Inter complesso: "Non è stata una bella partita per noi - ha ammesso -. Ciononostante siamo andati in vantaggio per tre volte. Quando il punteggio per noi era sul 3-2, abbiamo dato modo all'Hoffenheim di dare una svolta a favore loro alla partita. Eravamo relativamente efficienti, ma abbiamo fatto errori troppo banali. I tre punti erano possibili, ma ci è mancata intensità e non siamo riusciti a primeggiare nei duelli. Nel complesso ci è mancata aggressività". Poi si proietta all'immediato futuro: "Ora dobbiamo tornare di nuovo a fare risultato, giocare meglio e avere più controllo. Altrimenti sarà difficile per noi".