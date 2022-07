Dopo l'ufficialità del suo arrivo in Puglia arrivata quest'oggi, Daniel Samek, nuovo giocatore del Lecce, spiega la decisione di approdare in Italia e di lasciare lo Slavia Praga ai microfoni dei canali ufficiali dell'ormai suo ex club: "L’Italia è una grande sfida per me. Sapevo del loro interesse sin dalla fine della stagione, ma sinceramente non credevo che si potesse realizzare. Ma la trattiva la scorsa settimana si è fatta molto intensa e alla fine è andato tutto bene. Ho affrontato la decisione principalmente con i miei amici e, naturalmente, con la mia famiglia e il mio agente. Spero di aver fatto la scelta giusta, spero di aver scelto la strada migliore e che tutto finisca come deve".