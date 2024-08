Il focus di Luca Gotti è solo sul campo dopo la batosta presa dal suo Lecce nel match d'esordio in campionato contro l'Atalanta: "Se mi aspetto qualcosa dal mercato? Non è il mio modo di vedere le cose, dobbiamo vedere cosa abbiamo sbagliato, ci sono stati troppi errori. Queste sono le cose che dobbiamo mettere a posto subito", ha detto a Sky Sport il tecnico dei salentini, sabato attesi dalla difficilissima trasferta di Milano contro l'Inter.

“Dobbiamo mettere mano alle cose che non vanno bene - ha aggiunto Gotti in conferenza stampa -. Abbiamo commesso tanti errori, alcuni sono errori di questa serata, altri sono errori che qualche giocatore ha addosso e bisogna lavorarci. Eravamo consapevoli delle difficoltà dell'inizio, prima l'Atalanta e poi l'Inter. Dobbiamo essere lucidi e dare tempo ai tanti ragazzi che sono arrivati senza serie A addosso per riuscire a dare il loro contributo".