Corrado Liguori, vicepresidente del Lecce, con un post pubblicato su Facebook racconta le sue sensazioni dopo la sconfitta nel recupero contro l'Inter: “E chi dorme… Sentimenti e sensazioni contrastanti, felicità per la prestazione di livello assoluto contro una delle squadre più forti, se non la più forte. Consapevolezza che il percorso intrapreso è in ogni caso quello giusto. Rabbia per il goal subito a due secondi dalla fine. Esaltazione per uno stadio che batteva forte giallorosso con tifosi senza eguali in Italia… Mi tengo la felicità, la consapevolezza e l’esaltazione cercando di ammutolire la rabbia e provare a dormire. La maglia in ogni caso è stata adeguatamente sudata".