"Potevamo pareggiare con la mia occasione, quando hai opportunità così devi fare gol. Loro sono stati molto efficaci dopo, il secondo gol lo abbiamo subito mentalmente e siamo andati in difficoltà". È il commento in zona mista di Alexis Blin, centrocampista del Lecce, dopo il poker incassato in casa contro l'Inter.

"Ai compagni di squadra ho detto che non dobbiamo mollare, dobbiamo alzare il livello negli allenamenti perché le prestazioni passano da lì - le parole raccolte da TMW -. Dobbiamo dare tutto ogni giorno, con l'atteggiamento giusto. Se lavoriamo come abbiamo sempre fatto sono sicuro che possiamo fare delle partite importanti. Sono ancora più carico, mi ha fatto scattare qualcosa dentro che mi porterà a dare ancora di più. I tifosi sono sempre stati incredibili, in casa e fuori. Possiamo essere più efficaci quando abbiamo l'occasione per fare gol, dobbiamo essere più efficaci anche difensivamente. Non dobbiamo concedere cross o tiri facili, da questo punto di vista possiamo migliorare. L'atteggiamento giusto c'è sempre, oggi abbiamo provato a giocare a uomo sull'Inter e non era semplice, eravamo messi molto bene in campo, peccato per il primo gol subito".