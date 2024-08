Il difensore del Lecce Federico Baschirotto ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta subita oggi in casa dell’Inter: “È difficile cambiare compagno di reparto ogni anno, ci vuole tempo. Stiamo lavorando per cercare di riequilibrare l’assetto difensivo.

La gara di stasera? Abbiamo retto fino al secondo gol, c’è stata voglia da parte dei ragazzi di riaprire la partita. Peccato che in qualche ripartenza non siamo riusciti a buttarla dentro, però secondo me resta una prova positiva”.