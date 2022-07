Il Lecce si prepara alla Serie A (prima giornata contro l'Inter il 13 agosto al Via del Mare) e Alessandro Tuia, diventato capitano dopo la partenza di Lucioni, parla a DAZN proprio di questo passaggio di consegne: "E’ stata una sorpresa ma anche una grande emozione. Era solo un’amichevole di precampionato contro una squadra di non grandissimo livello, tuttavia indossare la fascia di capitano di un club così prestigioso è emozionantissimo. E’ un pensiero che non avevo, abbiamo perso un grande capitano ed una grande persona come Fabio Lucioni che per il Lecce ha fatto tanto - riporta calciolecce.it -, rimpiazzarlo non sarà semplice. Resta un grande onore, l’ho già fatto in passato dunque sono allenato".