Nella sua edizione odierna, Il Messaggero rivela un retroscena legato a un discorso fatto alla ripresa degli allenamenti della Lazio. Per caricare la squadra dopo la sconfitta col Torino, il tecnico Sarri ha infatti lanciato un messaggio esplicito alla squadra: se giochiamo come sappiamo non può fermarci nessuno. Un'osservazione che ha accolto il favore dell'intero spogliatoio, che ha risposto al proprio allenatore con altrettanta carica e positività in vista della sfida del fine settimana in casa dell'Inter.